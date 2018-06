Rodriguez Jr. - live im Kowalski - Support Marius Lehnert

Frankreich bietet schon immer einen guten Nährboden für herausragende elektronische Künstler – Olivier Mateu alias Rodriguez Jr. ist ein weiterer Beweis dafür, egal ob live oder im Download-Store deines Vertrauens.

Das Kowalski vertraut ihm bereits zum zweiten Mal. Sein letzter Gig liegt allerdings schon wieder knapp drei Jahre zurück, Zeit die Vertrauensbasis aufzufrischen und die Festplatten der Kowalski-Fans mit neuem Rodriguez Jr. Sound zu beschreiben.Denn die Festplatten des Mobilee-Premiumacts sind immer prall gefüllt, allein sein Album „Baobob“ von 2017 ist noch recht frisch und sowieso hockt der Kerle jeden Tag unzählige Stunden in seinem Studio an den analogen Kisten und entwirft frische Tunes für seine individuellen Gigs, die ihm schon einige Award-Nominierungen eingebracht haben – sowie freilich Einladungen zu allen großen Festivals auf allen Kontinenten von Tomorrowland, ADE bis zur Miami Winter Music Conference.Ob sich das der ehemalige „Youngster“ Ende der 1990er, Anfang 2000er ehemals erträumen ließ? Jedenfalls hatte Laurent Garnier damals wie so oft einen richtigen Riecher, als er The Youngsters, Oliviers erstes Projekt, auf seinem Label F-Communications für zwei brettgeile Alben und mehrere Singles verpflichtete. Seitdem geht’s bei Rodrigues Jr. all the way up und heute down ins Kowalski. Weil wir haben auch einen guten Riecher für feine Acts. Und Marius Lehnert zeigt sein Spürnäschen für eine tigthe Selection davor und danach.

www.facebook.com/rodriguezjrmusic

www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic

Freitag, 27. Juli, Doors 23:45 Uhr

Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Rodriguez Jr. LIVE

Marius Lehnert