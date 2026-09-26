Rodscha und Tom - Happy jungle Show

Rodscha & Tom bringen mit der „Happy Jungle Show“ eine kunterbunte Mitmachshow für die ganze Familie auf die Bühne. Mit Kinderliedern, Dschungel-Abenteuern, Tanz und viel Spaß für Kinder von 2 bis 10 Jahren.

Mitreißende Rhythmen, fröhliche Kinder und jede Menge Bewegung: Wenn Rodscha & Tom die Bühne betreten, wird aus der Show schnell eine große Familienparty. Seit mehr als 25 Jahren begeistern die beiden mit eingängigen Kinderliedern und laden ihr Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Mitmachen ein. Zu ihren bekannten Songs zählen unter anderem „Edith ist meine Badewanne“, „Bulldog“ und „Der Affe aus Afrika“.

Mit der Happy Jungle Urwaldshow nehmen Rodscha & Tom ihre kleinen und großen Fans mit in eine fantasievolle Welt voller Musik und Abenteuer. Die beliebten Figuren Affe Artis, Rastazebra Ze-Ra und Koala Karri sind dabei und sorgen für echtes Dschungelfeeling. Auch bekannte Szenen aus den Animationsfilmen werden Teil des Live-Erlebnisses.

Das Publikum ist ausdrücklich zum Mitmachen eingeladen: Gemeinsam wird gesungen, getanzt und gelacht, und mit etwas Glück geht es für kleine und große Fans sogar auf die Bühne. So entsteht ein gemeinsames Erlebnis für die ganze Familie.

Dabei vermitteln Rodscha & Tom neben Spaß und Lebensfreude auch wichtige Botschaften. Ihre Lieder greifen Themen wie Mut, Freundschaft, Zusammenhalt, Vielfalt und Toleranz kindgerecht auf. So macht die Show nicht nur gute Laune, sondern stärkt spielerisch das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt.

Die „Happy Jungle Show“ verbindet Musik, Bewegung, Fantasie und Unterhaltung zu einem besonderen Live-Erlebnis für Kinder und Eltern.