Im Tal des Katzenbachs und in der Siebentälerhöhle wollen wir gemeinsam schauen, was es rechts und links, oben und unten am Weg alles Spannendes zu entdecken gibt:

Wo kommt unser Mineralwasser her? Und wie ensteht eine Höhle? Wie sehen Blitzbäume aus und was ist eine Wasserader?

Anmeldung erforderlich!

Fahrradhelm und Taschenlampe zur Führung mitbringen.