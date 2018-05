Die ortsnamentliche Hinterlassenschaft des Altertums in unserer Region sind für viele »römische Dörfer«: Denn die Römer waren, je nach Region, ein bis fünf Jahrhunderte in Süd- und Westdeutschland und haben neben archäologischen und kulturellen Hinterlassenschaften auch Spuren in den Ortsnamen und anderen geographischen Namen hinterlassen (wobei sie vielmals natürlich ältere Namen »recycelt« haben). In diesem Vortrag wollen wir einen Streifzug durch die geographischen Namen der Römer in unserem (weiteren) Gebiet machen und sehen, wo und inwiefern sie weiterleben.

Nach dem Vortrag besteht Gelegenheit zu Rückfragen bei einem kleinen Getränk.

Dr. Augustin Speyer aus Bieringen ist Professor für deutsche Sprache an der Universität Saarbrücken.