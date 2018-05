Römische Handwerkskunst erleben

In alter Handwerkertradition bietet das Weygang-Museum am 3. Juni von 14 - 17 Uhr eine Zeitreise der besonderen Art an. Die Mitglieder der römischen Schautruppe NVM AVR führen im Museumshof über zwei Jahrtausende überlieferte Handwerkskunst vor. Während der Schmied „Valerius Titus“ die Schmiedeesse anheizt verfasst Steinmetz „Lucius Varro“ Botschaften welche Jahrhunderte überdauern.

Staunend erfährt der Besucher, wie unsere Vorfahren mit einfachen Mitteln aber viel Geschick Erstaunliches leisteten.

Neugierige können sich an diesem Nachmittag auch einmal als Nachwuchshandwerker versuchen oder einfach durch unser traditionsreiches Museum bummeln.