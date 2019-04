Roger & MC René

Bei ihm trifft humorvolles Story-Telling aufschnörkellose Gesellschaftskritik. Roger schreibt keine selbstverliebtenTexte mit erhobenem Zeigefinger, denn er nimmt sich selbst nicht aus derGleichung raus. Nur wenige MCs schaffen es so mühelos die Sache - abernicht sich selbst - zu ernst zu nehmen.Sein drittes Soloalbum (VÖ 26.04.19), das gemeinsam mit seinem DJSixkay entstand ist kein „Back to the Roots" Album. Es ist ein Album dasim Jetzt lebt. Früher war nicht alles besser und dieses Album, dieser MCund sein DJ sind der beste Beweis dafür.MC Renes mittlerweile achtes Album „Master of Ceremony" erscheint am15.03.19. Wie der Titel bereits verrät, ein Werk das ihn selbst und seinenWerdegang beschreibt. Straight und ohne Umschweife kommt MC Renezum Punkt und thematisiert dabei seine Erfahrungen in seinemmittlerweile fast 30 Jährigen Dasein im Rap. Und das sind reichlich: Seine ersten Songs veröffentlichte MC Rene 1993 und zählt seitdemgemeinsame Shows und Features mit allem was in Deutschland in derSzene Rang und Namen hat.Unter dem Motto „2 Alben für ein Halleluja" stellen die beiden MCs bei fünf Terminen ihre Neuveröffentlichungen vor.