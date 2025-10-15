Alles vor dem Aber ... ist egal

Mit leidenschaftlichen Liedern und Texten zeigt Roger Stein einen Abend lang, dass alles vor dem Wort „Aber“ egal ist. Ganz schön frech, ganz schön bös, ganz schön schön! Mit kraftvoller Vielseitigkeit, Selbstironie und Charme rauscht der Entertainer multiinstrumental und reimgeladen durch sein drittes Soloprogramm.

Roger Stein kritisiert, kokettiert und übt Gesellschaftskritik aus der Hüfte – unaufgesetzt und leicht aber auf den Punkt und zeigt, dass der größte Feind des Glücks im Leben die eigene Bequemlichkeit ist. Ein Abend voll Energie, Schalk und Romantik. Stein entzaubert das Besondere und verzaubert das Gewöhnliche mit Witz, Schalk und Poesie - aber zeigefingerfrei.

Und das schrägste „Hochzeitslied“ der Gegenwart zeigt, dass es eben auch nur die kleinen und großen Fragen des Lebens sind, die ihn beschäftigen.

Roger Stein gehört längst zum fixen Inventar der deutschen Liedermacherszene und hat in den letzten Jahren hunderte Konzerte gespielt. Mit seiner Formation Wortfront ist er seit 2005 durch den deutschen Sprachraum auf und ab getourt, bevor seine Sololaufbahn 2011 auf einem kleinen Meissner Liedermacherfest begann.

Unter dem Dach des Labels “Sturm und Klang” von Konstantin Wecker haben seine Soloalben mittlerweile ein gutes zu Hause gefunden.

Roger Stein studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien. Parallel dazu absolvierte er sowohl ein Studium der Theater- und Musikwissenschaft als auch der Germanistik an der Universität Wien und promovierte über “Das deutsche Dirnenlied”. 2006 hat er zusammen mit Sandra Kreisler die Formation WORTFRONT gegründet, für die er alle Texte und Musik schreibt und mit der er immer noch fleißig tourt. 2013 erschien sein erstes Solo-Album „Lieder ohne mich“ auf dem Platten-Label von Konstantin Wecker, mit dem er seither auch öfter auf Tournee unterwegs war.