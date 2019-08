Roger Waters US + THEM

× Erweitern Echoes Pink Floyd

Konzertfilm von der US + THEM Tour 2017/2018 des Gründungsmitglieds von Pink Floyd.

Roger Waters war Gründungsmitglied der legendären Art-Rockband Pink Floyd. Seine jüngste Konzerttour US + THEM führte ihn 2017/2018 rund um die Welt, die Highlights diese Tour der Superlative sind nun für kurze Zeit im Kino zu sehen. Auf der Tour spielte Roger Waters 156 Shows vor 2,3 Millionen Menschen in Nordamerika, Australien, Neuseeland, Europa, Russland, Lateinamerika und Mexiko – vom ersten Konzert im Mai 2017 in Kansas City bis zur finalen Show im Dezember 2018 in Monterrey, Mexiko. Der Film wurde in Amsterdam auf der Europaetappe seiner Tournee gedreht, präsentiert werden Songs von seinen legendären Pink Floyd-Alben (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here) sowie von seinem letzten Soloalbum „Is This The Life We Really Want?“. Waters Liveshows sind bekannt für ihre eindringlichen sinnlichen Erlebnisse mit modernsten audiovisuellen Effekten und beispiellosem Sound. Die US + THEM Tour bewegte und inspirierte das Publikum mit ihrer kraftvollen musikalischen Reise und Themen wie Menschenrechten, Freiheit und Liebe. Regie: Sean Evans, Länge: 135 Min. In der Reihe „Music on Screen“ in Kooperation mit SCALA Kultur.