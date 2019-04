Rohlfs / Hartmann – Signaturen des Schicksals – Karma Werkstatt

Dient Karmaerkenntnis nur einem vertieften Verständnis der Vergangenheit oder will sie auch dazu befähigen, eine zukünftige Wirklichkeit mitzugestalten, die über dieses eine Erdenleben hinausgeht?

Betrachten wir das Karma-Verständnis bei Rudolf Steiner, so stoßen wir auf differenzierte Verwandlungsverläufe. Hier ist davon die Rede, wie die Tat eines Lebens zur Erfahrung des Folgelebens, die Gewohnheit der Vergangenheit zur physiognomischen Gestaltbildung der Gegenwart wird. Sind nun die Aussagen Steiners Darstellungen eines von außerhalb an uns stattfindenden Geschehens, dem wir unterliegen, oder bilden sie Hinweise auf eine in karmischer Hinsicht selbständig gestaltbare Zukunft?

Darstellungen, Übungen und Gespräche mit Steffen Hartmann, Musiker und Autor, Hamburg; und Nothart Rohlfs, Coach und Mediator, Fürstenberg/Havel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeinsamer Vortrag in zwei Teilen:

Gesetzmäßigkeiten und Verwandlungsverläufe zwischen den Inkarnationen

Nothart Rohlfs

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich bin, der ich noch nicht bin

Steffen Hartmann