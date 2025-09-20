Rohlinge ist die Innenschau einer Frau, die sich nicht mehr erkennt, die nie das eigene Leben betreten hat.

Der totale Rückzug aus der Gesellschaft und dem flirrenden Zustand der Einsamkeit, in dem die Unterscheidung zwischen Realität und Halluzination fließend wird.

Zwei Stühle, ein Mikro, eine Frau: „Nie hätte ich gedacht, dass ich mich einmal fürchten würde, vor einem Leben, mit dem ich doch zufrieden gewesen bin, all die Jahre.“