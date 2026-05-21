Rojava. Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer kurdischen Autonomie

14 Jahre ist es her, dass Rojava (kurdisch für Westen) sich entwickelte und schliesslich zur Autonomie erklärte - und dieser Weg war lang. Einerseits ist es keineswegs einfach gewesen, basisdemokratische und feministische Ideen in einem Land durchzusetzen, das in seiner Geschichte nur Diktatur und Unterdrückung kannte. Andererseits sah sich Rojava direkt zu Beginn eines existenziellen Kampfes gegen den Islamismus gegenüber, sowohl in Form des IS als auch in Form der Türkei und ihrer islamistischen Schergen bis hin zur aktuellen jihadistischen Technokratie, die von der internationalen Gemeinschaft toleriert und oft unterstützt Fakten schafft, in denen Kurden seit Jahren für Gleichberechtigung, Frauenbefreiung und ein neues BIld von einer Gesellschaft kämpfen. In diesem Vortrag beleuchtet Dastan Jasim die Geschichte dieser Region, die Chronologie der Autonomie Rojava sowie die aktuelle Lage.

Dr. Dastan Jasim ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet zwischen Kurdistan, Deutschland und Frankreich. Ihre Hauptthemen sind kurdische Studien, Sicherheitspolitik im Mittleren Osten, Demokratisierung und politische Kultur sowie Fragen rund um Islamismus und Antisemitismus.