Rokoko-Festspiele

Seine Fürstliche Durchlaucht, Markgraf Carl Wilhelm Friedrich von Brandenburg-Ansbach, lädt vom 5. Juli bis 9. Juli zu rauschenden Sommerfesten bei Hofe ein.

Das festliche Geschehen auf den Spuren der Hohenzollern bekommt seinen einmaligen Charakter durch die historischen Kulissen der Stadt. Musik und Tanz des 18. Jahrhunderts, die markgräfliche Reiterei, Hofdamen in feinen Roben und stattliche Kavaliere lassen die Zuschauer in eine längst vergangene Epoche eintauchen. Das historische Galadiner mit dem Markgrafen in der imposanten Orangerie lockt zudem mit kulinarischen Genüssen wie im 18. Säculum. Höhepunkt der Abendveranstaltungen ist die festliche Illumination und das Barockfeuerwerk zu festlichen Klängen.