Rokoko Marktgeflüster in der Ansbacher Altstadt

Da erklingen Jagdhörner, da tönen die Hoftrompeter: Ein Hauch von Puder und Parfum zieht durch die Luft.

Ein vergangenes Jahrhundert flaniert zur Marktzeit durch die barocke Altstadt. Es wird getanzt, getuschelt und Besorgungen eingetrieben. Der Hofstaat schaut auch nach dem Rechten. Er lässt sich von Fechtern die neueste Mode der Fechtkunst vorführen, betrachtet die Soldaterie mit strengem Blicke und zieht sich an die festliche geschmückte Tafel zurück, während die voll gepackte Postkutsche durch die Gassen zieht. Ein einzigartiger Pläsier unter freiem Himmel.