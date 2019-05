Roland Baisch: Wie haben Sie das gemacht, Herr Baisch?

Roland Baisch

Roland Baisch hat sich nach vielen Jahren auf Tournee Gedanken gemacht, wie es gelingt und was es bedeutet, andere zum Lachen zu bringen. Braucht man einen genetischen Defekt.

Wird man als Komiker geboren? Hat man gute Dauerlaune? War man schon als Kind Klassenclown? Was treibt einen Menschen auf die Bühne?

Nach mehr als viertausend Shows als Komiker, Musiker und Schauspieler auf der Straße vieler Länder, in Funk und Fernsehen, auf großen und kleinen Bühnen – ausverkauft und ausgebuht, gefeiert, geteert und mit Preisen geehrt – stellt sich Roland Baisch heute selbst die Frage: Wie haben Sie das gemacht, Herr Baisch? Eine unterhaltsame Reise in die harmonisch-zerrissene Innenwelt eines Mannes, der die Höhen und Tiefen des Lebens kennengelernt hat. Der an den Abgründen des Verlierers gestanden und in den Spiegel des Glücklichen geblickt hat. Eine Show mit Liedern, Dialogen und Geschichten, die so lustig sind, dass man sie ernst nehmen muss. Der Tastenvirtuose und langjährige „Shy Guys Kollege „Clemens Winterhalter“ wird Roland Baisch als Zeitzeuge musikalisch und inhaltlich durch den Abend begleiten.