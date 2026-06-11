Baisch ist Comedian der ersten Stunde. Er begann seine Karriere beim Scherbentheater und den Shy Guys.

Nach Ausflügen ins Fernsehen kehrte Roland Baisch auf die Bühne zurück und tourt mit KGB, Männerabend und dem Count Baischy Orchester durch die Republik. Seit seiner Kindheit lebt er in Korntal.

Nun hat Baisch seine Biographie geschrieben. Das Buch „Ein Junge namens Renate“ ist eine pralle Wundertüte mit Geschichten, die berühren und jede Menge Humor abseits ausgetretener Comedy-Wege bieten. Baron Münchhausen trifft auf den Ernst des Lebens, Johnny Cash auf Frank Sinatra und Harald Juhnke.

Im Zentrum des komödiantisch-musikalischen Leseabends stehen Texte, die Roland Baisch anhand seines eigenen Lebenswegs als prachtvoll ausgeschmücktes Sittengemälde des westlichen Nachkriegsdeutschlands zeichnet.

Musikalisch kongenial begleitet ihn Frank Wekenmann an der Gitarre, der mit feinem Gespür und virtuosem Spiel den Geschichten den passenden Klang verleiht.