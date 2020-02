Roland Bentz

Bentz kann beides, nämlich den willkürlichen Bildausschnitt der Impressionisten: genauso wie die ausgewogene Komposition aller akademischer Schulen des 19. Jahrhunderts.

Was er wählt hängt davon ab, wie viel Ausgeglichenheit oder Dramatik er für das jeweilige Thema braucht. Kräftige Brummer stellt er neben zarte Flügelträger, Schwadroneure neben Dumpfbacken. Nun macht das Abbildhafte noch keine Kunst. Bentzens Kunst kommt aus der Auflösung des Gegenständlichen im Farblichen. Treten wir nahe vor seine Arbeiten, so werden Biene und Falter in einem Farbsturm aufgelöst, der für sich genommen eine höchst veritable informelle Malerei wäre. Vom kleinen Kabinettstückchen bis zum ausgreifenden Prospekt setzt Bentz seine Malerei tatkräftig um, beschränkt sich aber keineswegs auf sie, sondern zeigt sich ebenso als - übrigens prominenter! - Radierer und Materialdrucker, einer Technik, die er höchst persönlich erfunden hat.“ Prof. Dr. Helge Bathelt im August 2019