Rolf Miller! Se return of se normal one

Die ursprünglich am 13.09.2020 geplante Rolf Miller Veranstaltung im Kronenzentrum Bietigheim findet nun am Samstag, 13. Februar 2021 im Bürgersaal Tamm statt. In seinem aktuellen Programm „Obacht Miller“ ist das Chaos der Halbsätze schon vorprogrammiert. Während der gesamten Veranstaltung gelten selbstverständlich die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Vor Ort werden abgetrennte Sitzplätze mit begrenzter Personenanzahl zugewiesen, um auch während den Shows Abstände einhalten zu können. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Neckar-Enz KULTURevents in Kooperation mit der Stadt Tamm und der Livemacher GmbH statt.

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack – all inclusive. Alles scheint wie immer und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt: trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem ich bin mir genug – aber damit reicht es letztendlich noch lange nicht: OBACHT MILLER – das neue Programm von Rolf Miller.

Rolf Millers Figur kann einfach nicht anders; garantiert oft erreicht und nie kopiert. Und bleibt dabei einzigartig wie sie ist, versprochen – Keine Sorge. Er verspricht uns ein Chaos der verqueren Pointen, mal ums Eck, mal gerade, mit und ohne Dings. Lehnen Sie sich einfach zurück, entspannen Sie in Ihrem Kampfanzug und atmen Sie locker aus der Hose – in die Tüte. Mit „Obacht Miller“ gelingt es Miller im vierten Programm seiner namenlosen Figur endlich einen Namen zu geben. Sie haben dafür freie Auswahl, denn Sie kennen garantiert in Ihrem Umfeld einen solchen Freelancer der Ignoranz, und da hilft dann halt wieder nur ein ironisches einwandfrei.