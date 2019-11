Rollatortanz für Spaß und Vitalität.

Der Stadtseniorenrat bietet freitags von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr in Kooperation mit dem Forum Mitte den Rollatortanz, „Spaß an Bewegung und Sturzprävention“ im Forum Mitte, Blumenstraße 11, an. Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind immer willkommen.