Rollen, die die Welt bewegen

Aufgeführt wird eine einzigartige Reise durch verschiedene Kulturen der Welt. Dabei wird in ca. 90 Minuten das Motto der Bundesgartenschau 2019 „Blühendes Leben“ aufgefasst und mit Sport, Kunst und unterschiedlichen Nationen verbunden. In verschiedenen Szenen präsentieren die Rollkunstläufer des REV Heilbronn auf Rollschuhen oder Inlinern vom kleinsten Nachwuchshasen über unsere Spitzensportler bis hin zu Eltern, ehemaligen Läufern und unserem mehrfachen Weltmeister Markus Lell den Spaß am rollenden Leben.