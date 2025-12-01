Theaterworkshop: Rollenklarheit ODER er liebt sie… er liebt sie nicht… vielleicht?

Theatertexte geben oft wenig Informationen über ihre Figuren preis. Welche Farbe mögen sie am liebsten und warum?

Wie tickt die Figur eigentlich und was treibt sie an? Auch das Setting einer Theaterszene bleibt häufig diffus – wer redet wirklich mit wem und mit wem nicht?

Der Workshop zeigt, wie aus einer Rolle eine Figur mit Geschichte, Tiefe und einer klaren Haltung wird. Und wie aus ein paar Sätzen auf dem Papier eine stimmige, runde und interessante Szene auf der Bühne entstehen kann.