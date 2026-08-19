Let's Roll!

Licht aus, Musik an – schnapp dir deine Roller-Skates, zieh dein coolstes Outfit an und erlebe einen Nachmittag und Abend voller Musik, Spaß und guter Laune.

14 bis 18 Uhr | Kids & Teens bis 15 Jahre

Die Tanzfläche gehört euch! Mit Musik, Spaß und jeder Menge Bewegung wird die Halle zur Roller-Party. Verkleidungen aller Art sind ausdrücklich erwünscht – je kreativer, bunter und ausgefallener, desto besser!

Für die Kleinsten gibt es einen eigenen Bereich mit Bobby Car, damit auch die jüngsten Besucher voll auf ihre Kosten kommen.

18 bis 21 Uhr | Roller-Disco ab 16 Jahren

Jetzt wird es nostalgisch: Das Motto lautet 80er & 90er Jahre!

Mit DJ AZ an den Turntables, den besten Hits aus zwei Kult-Jahrzehnten und coolen alkoholfreien Getränken feiern wir eine Roller-Disco der besonderen Art.

Ob Anfänger oder Profi, mit Rollschuhen, Inline-Skaters oder Bobby Car – jeder ist willkommen. Rollt vorbei und seid dabei, wenn Leonberg seine erste Roller-Disco feiert!

Hinweis:

Es gibt keinen Verleih von Rollschuhen oder Inline-Skaters.

Bitte bringt einen Helm und Schoner mit.

Der Eintritt ist frei.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Festivals der Kultur Region Stuttgart.