Rottler. Rottler ist eine Band aus Stuttgart. Rottler spielen Noiserock.

Rottler sind während der Pandemie ins Studio gegangen. Sie wissen schon: Ein bisschen live im Studio, ein bisschen zu Hause und ein bisschen mit Mikro im Treppenhaus aufstellen, weil der Hall natürlich super ist. „Disziplin & Zigaretten“ heißt das gute Ding, das Bassist Marc Eggert produziert und Ralv Milberg – Produzent von Die Nerven, Human Abfall, Karies & so – veredelt und gemastert hat. Einmal hat Ralv auch rumgebrüllt. Ist natürlich getaped und gibt „Abstraktion“ einen schönen Punch. Ralv weiß, dass „Disziplin und Zigaretten“ Relevanz, Dringlichkeit, Komplexität, Kraft und Anschlussfähigkeit besitzt und dass es bei einem Song immer zwei Seiten gibt. Beide sind gleich gut und gleich schlecht. Die Schönheit liegt immer genau in der Mitte, aber frau beziehungsweise man sollte sich zu dieser Schönheit trotzdem nicht verhalten, denn eine jegliche Positionierung bringt ja auch wieder zwei gleiche Seiten hervor, die auch wieder ihr Schlechtes haben und zu viel Schlechtes gilt es zu vermeiden.

Die Songs von Rottler haben stets eine harte, gewalttätige Seite und auch eine weiche, buttrige Seite. Niemand könnte jetzt guten Gewissens sagen, dass die eine der anderen Seite vorzuziehen ist, denn sie sind beide in ihrer Härte auch weich und umgekehrt. Das geht bei Rottler immer so. Beide Seiten können eh nicht ohne einander, also nehmen wir sie beide und hören sie nicht einmal oder dreimal, sondern zweimal oder viermal an. Das hat hier also nichts mit der Einstellung “nützt ja nix” zu tun, sondern mit der Einstellung “danke Rottler”. Oder auch ohne “danke”, denn wer kein “bitte” kennt, kennt auch kein “danke”.

Nun ist das Album endlich erschienen und die Band stellt das Album im clubCANN vor.

Wir empfehlen das Releasekonzert von „Disziplin und Zigaretten“ auch, weil wir kein Recht auf die Welt haben. Scheiße.

ROTTLER

Gesang & Gitarre: Christian Rottler [Rotte, Lenin Riefenstahl]

Gitarre: Michael Setzer [End Of Green]

Bass: Marc Eggert [Meddlstadl, Lenin Riefenstahl]

Schlagzeug: Alexander Dannecker [Pignon, Tristan Vox]