Die wohl kultigste HARD'n'HEAVY Combo Süddeutschlands gibt sich die Ehre :

Die ROLLING BONES donnern seit vielen Jahren durch Clubs, Rockschuppen und Festivals, hinterlassen stets zufriedene und erschöpfte Fans, die sich sicher auch die nächste Show nicht entgehen lassen werden.

Sie überzeugen durch ihre mitreissenden eigenen Kompositionen, die auf mittlerweile 2 CDs zu haben sind. Auf der Bühne werden diese regelmäßig abgefeiert, sie zünden einen Abräumer nach dem anderen !

Selbstverständlich werden auch Klassiker von AC/DC, DIO, Krokus, Motörhead, Deep Purple und Judas Priest mit unglaublicher Intensität professionell zelebriert, so dass jeder Gig zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

So können sie je nach Art der Veranstaltung ein individuelles Programm anbieten. Eins jedoch ist sicher : die Bones haben jedes Mal einige Überraschungen mit im Gepäck !

Aber auch das Auge hört mit, und so entstand ihr Slogan : „Nur echt mit der Flexx !“ Da wird Heavy Metal spanabhebend, auch mal kaltverformend, liebevoll mit dem Schmiedehammer dargeboten !

Die 5 Haudegen sorgten bereits in den 80ern für Furore als sie unter dem Namen „Heavy Metal THUNDER“ die Bühnen unsicher machten. Noch heute gehört ihr Hit „All I Want Is Rock'n'Roll“ von der damaligen LP zu den Highlights jeder Show.

Viel Erfahrung und der hemmungslose Bock auf Rock lassen jeden Abend zu einer intensiven Begegnung werden.

ThunderWolf schaffte es 2018/19 sogar bis ins Finale von VOICE OF GERMANY Senior und erreichte bisher über 2,5 Millionen Clicks auf YouTube.

Aktuell ist ihre 2.CD „Rock'n'Roll Preacher“ erschienen