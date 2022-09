Rolling Bones

Die besondere Hard´n´Heavyband Süddeutschlands donnert seit vielen Jahren durch die Clubs und Festivals und hinterlässt stets zufriedene und erschöpfte Fans, die sich sicher auch die nächste Show nicht entgehen lassen werden !

Aktuell ist ihre zweite CD „Rock´Roll Preacher“ mit eigenen Songs erschienen und reiht sich lückenlos in die mit unglaublicher Intensität zelebrierten Klassiker von AC/DC, Krokus, Judas Priest, Accept, Motörhead und Konsorten ein.

Die Band sorgte bereits in den frühen 80ern für Furore, als sie unter dem Namen „THUNDER“ die hiesigen Bühnen unsicher machten. Noch heute gehört ihr Dauerbrenner „All I Want (is Rock´n Roll)“ zu den Highlights jeder Show, die zum unvergesslichen Ereignis wird. Denn auch das Auge „hört“ mit, so entstand ihr Motto:

„nur echt mit der Flexx!“

Heavy Metal liebevoll mit Funkenflug und Schmiedehammer dargeboten! Über 100 Jahre gefühlte Bühnenerfahrung, der hemmungslose Bock auf Rock und das mit vielen Überraschungen gespickte Bühnenspektakel lassen jeden Song zu einem unvergesslichen , intensiven Erlebnis werden.