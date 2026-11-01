Rollschuh-Musical 2026 "Rolling loose- Freiheit auf Rollschuhen"

Am 12. und 13. Dezember 2026 bringt die Rollkunstlaufabteilung des RV Hohenlohe Öhringen 1887 e. V. ihr neues Musical auf die Bühne: „Rolling Loose – Freiheit auf Rollschuhen“, frei nach dem Kultfilm Footloose.

Rund 60 Läuferinnen und Läufer lassen die Geschichte von Freiheit, Freundschaft und dem Mut, seinen eigenen Weg zu gehen, auf Rollschuhen lebendig werden. Mitreißende Musik, dynamische Choreografien und jede Menge Energie versprechen eine Show voller Emotionen und unvergesslicher Momente.

Wenn junge Menschen ihren eigenen Rhythmus finden, Grenzen hinterfragen und für ihre Freiheit kämpfen, ist eines garantiert: Stillstehen ist keine Option! Mit beeindruckenden Rollkunstlauf-Elementen, kreativen Kostümen und einer stimmungsvollen Inszenierung verbindet das Musical Sport, Tanz und Theater zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.