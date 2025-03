Roma-Tag Festival Öffentliche Kundgebung und Gedenkveranstaltung am Karlsplatz

Eine öffentliche Kundgebung und Gedenkveranstatung am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Karlsplatz in Stuttgart, organisiert mit Unterstützung von Die AnStifter – InterCulturelle Initiativen e.V.

Open Air.

Der 8. April, Internationaler Tag der Roma, ist ein weltweiter Aktionstag, mit dem auf die Situation der Roma, insbesondere deren Diskriminierung und Verfolgung, aufmerksam gemacht und zugleich die Kultur gefeiert werden soll.

Im nationalsozialistisch besetzten Europa fielen eine halbe Million Sinti und Roma dem Holocaust zum Opfer. In einer Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung

und Erinnerung an gemeinsame Geschichte wird zur Verbesserung der Lage der Sinti und Roma weltweit und in Baden-Württemberg aufgefordert.