Roma-Tag Festival: Home sweet home – und welche Heimat haben wir?

„Home Sweet Home“ – das Thema um Heimat und Zuhause hat viele interessante Facetten. An diesem Abend geht es ganz speziell um Sinti und Roma, die als versteckte Randgruppe versuchen, mitten unter uns ein normales Leben zu fuhren. Gezeigt wird der 25-minütige Film „Wir sind hier! Sinti und Roma unter uns”. Dazu passend Gypsy-Jazz-Gitarrenklänge vom Duo „Mano & Moreno”. Silke Stürmer, Filmemacherin und Beauftragte für Sinti und Roma in Baden-Württemberg, führt in die Thematik ein.

„Wir sind hier!“ – das ist nicht nur der Filmtitel eines Dokumentarfilms, der an diesem Abend Premiere hat, sondern die Botschaft junger Sinti und Roma, die in diesem Film zu Wort kommen. „Wir sind hier, nehmt uns wahr, interessiert euch für uns, wir sind immerhin die größte Minderheit Europas“ – oder wie ein junger Rom im Film sagt: „Wir wollen mit euch leben, nicht gegen euch!“.

Ein Film, der nicht nur über Sinti und Roma spricht, sondern mit ihnen. Ein Film, der in die 600-jährige Vergangenheit der Minderheit schaut, aber zugleich zeigt, was sich die Jugendlichen heute wünschen.