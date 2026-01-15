Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher

Eberhardskirche Eugenstraße 24, 72072 Tübingen, Universitätsstadt

Der gebürtige Friedrichshafener und jetzt Reutlinger Roman Mangold gibt ein Benefizkonzert zugunsten der Vesperkirche Tübingen. 

Mangold singt Lieder zur Gitarre. Für seine Texte braucht er nichts zu erfinden: Stoff liefern ihm biographische Erinnerungen, Erlebnisse, Geschichten und Beobachtungen aus dem Alltag. Das gibt genügend Anlässe zum Schmunzeln und herzlich Lachen.

Natürlich sind da aber auch Lieder, die zum Nachdenken anregen, oft mit überraschender Pointe und Augenzwinkern. Die Besucher erwartet ein vergnüglicher Abend mit niveauvollem und unterhaltsamem Programm auf gut Schwäbisch - „wie oim dr’Schnabel gwachse isch“.

Info

Eberhardskirche Eugenstraße 24, 72072 Tübingen, Universitätsstadt
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher - 2026-02-05 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher - 2026-02-05 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher - 2026-02-05 19:30:00 Outlook iCalendar - Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher - 2026-02-05 19:30:00 ical

Tags