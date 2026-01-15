Roman Mangold - Schwäbischer Liedermacher

Der gebürtige Friedrichshafener und jetzt Reutlinger Roman Mangold gibt ein Benefizkonzert zugunsten der Vesperkirche Tübingen.

Mangold singt Lieder zur Gitarre. Für seine Texte braucht er nichts zu erfinden: Stoff liefern ihm biographische Erinnerungen, Erlebnisse, Geschichten und Beobachtungen aus dem Alltag. Das gibt genügend Anlässe zum Schmunzeln und herzlich Lachen.

Natürlich sind da aber auch Lieder, die zum Nachdenken anregen, oft mit überraschender Pointe und Augenzwinkern. Die Besucher erwartet ein vergnüglicher Abend mit niveauvollem und unterhaltsamem Programm auf gut Schwäbisch - „wie oim dr’Schnabel gwachse isch“.