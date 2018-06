Roman Spilek Band – Funky Bluesrock & Soul

× Erweitern Roman Spilek

Die Roman Spilek Band, das ist ehrliche mitreißende Gitarrenmusik, die sich ihrer Wurzeln im Blues bewusst wird ohne sich darauf zu beschränken. Die Songs aus der Feder des deutsch-französisch-slowenischen Gitarristen basieren dabei auf groovenden Rhythmen, einem Sinn für Melodien und dem gewissen Pop-Appeal.Durch die Sägerin Kathi Krebitz erhalten die Songs den Gänsehautfaktor, der keinen Musikliebhaber kalt lässt.

Seine Mitmusiker hat Roman Spilek an der Musikhochschule Stuttgart kennengelernt, wo er von 2010-2014 E-Gitarre bei Werner Acker studiert hat.2015 besuchte Roman Spilek den renommierten Popkurs an der Musikhochschule Ham-burg, kam in Kontakt mit Musikern aus ganz Europa und erhielt Unterricht bei dem deut-schen Ausnahmegitarristen Peter Weihe und dem amerikanischen Jazzgitarristen Ed Harris.

Im September 2014 erschien das Live-Album der Roman Spilek Band „Live“, das es gleich auf das Blues-Label „stormy monday records“ geschafft hat.

Roman Spilek spielt Konzerte in ganz Deutschland, war aber auch schon auf Bühnen in Frankreich, der Schweiz und England zu sehen.

Roman Spilek - guitar & vocalsKathi Krebitz - vocalsAnnika Strobel - BassStefan Buortmes - PianoSteffen Fritz - Drums

http://www.romanspilek.de