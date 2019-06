Die Roman Spilek Band, das ist ehrliche mitreißende Gitarren-Musik, die sich ihrer Wur-zeln im Blues bewusst wird ohne sich darauf zu beschränken. Die Songs aus der Feder des deutsch-französisch-slowenischen Gitarristen basieren dabei auf groovenden Rhythmen, einem Sinn für Melodien und dem gewissen Pop-Appeal.

Durch die Sängerin Kim Hofmann erhalten die Songs den Gänsehautfaktor, der keinen Musikliebhaber kalt lässt.

Der ein oder andere Soul & Funk Klassiker sorgt zusätzlich für die extra Portion gute Laune, die ein Konzert der Roman Spilek Band zu einem magischen Abend macht. Roman Spilek spielt Konzerte in ganz Deutschland, darüber hinaus ist sein Gitarrenspiel sowohl in TV Produktionen als auch in diversen Musicals gefragt.

Kim Hofmann - Vocals

Roman Spilek - Guitar

Stefan Buortmes - Keys

Sebastian Schiller - Bass

Steffen Fritz - Drums

http://www.romanspilek.de