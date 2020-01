Roman Spilek

Die Roman Spilek Band, das ist ehrliche mitreißende Gitarren-Musik, die sich ihrer Wurzeln im Blues bewusst wird ohne sich darauf zu beschränken.

Der deutsch-französisch-slowenische Gitarrist Roman Spilek realisiert mit dieser Band seine eigenen Songideen und Arrangements, die durch die Stimme von Kim Hofmann einen ganz eigenen Zauber erhalten. Blues & Soul treffen dabei auf Pop, mal balladesque, mal rockig frech.

Seit seinem Studium an der Musikhochschule Stuttgart hat Roman Spilek Bühnen inganz Deutschland bespielt und war als Gitarrist sowohl für die Stuttgarter Philharmoniker, als auch für Acts wie Wolfgang Schmid oder Nils Strassburg & The Roll Agents tätig. In Joko Winterscheidts TV-Show "Win Your Song" (Pro 7) hat er als Live-Gitarrist u.a. Mark Forster, Max Giesinger, Judith Holoferes und Maite Kelly begleitet.

Kim Hofmann - Vocals

Roman Spilek - Guitar & Vocals

Stefan Buortmes - Piano

Sebastian Schiller - Bass

Steffen Fritz - Drums