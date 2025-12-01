Roman Spilek & Band

Roman Spilek steht für ehrliche leidenschaftliche Gitarren-Musik, die sich ihrer Wurzeln im Blues bewusst wird ohne sich darauf zu beschränken. Neben virtuosen Gitarrensoli scheuen sich seine Songs auch nicht vor eingängigen Pop-Melodien.

Geprägt von französischem "savoir-vivre" seitens der Mutter und dem Temperament slowenischer Winzer seitens des Vaters, wuchs Roman Spilek im schönen Schwabenland auf. Vielfalt, Zusammengehörigkeit und Grenzenlosigkeit sind die Themen seiner Musik. Auf seinem neuen Album "Peace Of Mind", das im Herbst 2023 erschien, besticht seine Band durch mitreißenden Groove und pure Spielfreude.

Auf dieser unumstößlichen Basis schafft es die Ausnahmesängerin Kim Hofmann den Songs durch ihre Stimme einen ganz eigenen Zauber zu verleihen.

Als weitere vocal features konnten Philip Braun und Nils Strassburg gewonnen werden. Seit seinem Studium an der Musikhochschule Stuttgart hat Roman Spilek Bühnen in ganz Deutschland und dem europäischen Ausland bespielt. Er ist als Gitarrist sowohl für Acts wie KIM, Wolfgang Schmid oder Nils Strassburg, als auch für die Stuttgarter Philharmoniker oder zahlreiche Musical- und Tour-Produktionen tätig.

In Joko Winterscheidts TV-Show "Win your Song" (Pro 7) hat er als Live-Gitarrist u.a. Mark Forster, Max Giesinger, Vanessa Mai, Maite Kelly und Bosse begleitet. Mit seiner eigenen Band war er schon support für Milow und Paul Carrack und kann auf Auftritte auf der Hauptbühne des Aalener Jazzfests, des Leonpaloozas oder des renommierten Stuttgarter Jazzclubs “Bix” zurückblicken.

Roman Spilek zeigt mit seinem neuen Album, dass er seine Qualitäten nicht nur als Sideman hat, sondern auch ein beachtlicher Songwriter ist. Man darf sich auf fesselnde Konzertabende und ein spannungsreiches Album freuen.

Besetzung: Kim Hofmann (voc); Stefan Buortmes (p); Sebastian Schiller (b); Steffen Fritz (dr); Roman Spilek (git, voc)