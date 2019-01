× Erweitern Roman Wreden

Ein Streifzug durch schaurig-schöne Folk-Gefilde und verzwickte Kopfkino-Geschichten, mal morbide und düster, mal fordernd, mal entrückt, vorgetragen von Romans verwegenem Bariton.

So könnte man die Musik von Roman Wreden beschreiben.Roman Wreden spielte im Vorprogramm von Suzanne Vega, The Beautiful South, Interpol, The Cardigans u.a.