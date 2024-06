Roman Wreden & Band

Ein Streifzug durch schaurig-schöne Folk-Gefilde und verzwickte Kopfkino-Geschichten, mal morbide und düster, mal fordernd, mal entrückt, vorgetragen in englischer Sprache von Romans verwegenem Bariton. So könnte man die Musik von Roman Wreden beschreiben.

Live spielt er in wechselnder Besetzung das Beste aus seinen vier bisher veröffentlichten Studioalben „Let go & drift“, „Wayfarers“, „Willow Tree“ und „Trophy“ und hat auch ein paar brandneue Stücke vom kommenden Werk im Gepäck. Roman Wreden spielte bereits im Vorprogramm von Suzanne Vega, The Beautiful South, Interpol, The Cardigans, Moulettes, Molly Burch u.a.