Romantica - HERZ & SEELE

Gleichzeitig in 4 Stuttgarter Clubs: White Noise, Climax, Romy S. und Romantica

Kein Aprilscherz: HERZ & SEELE trumpft nach der coronabedingten Zwangspause am 1.4. richtig dick auf – und bespielt in einer Nacht vier Clubs gleichzeitig! Der Grund liegt auf der Hand: Veranstalter Patrice Grad feiert seinen 50. Geburtstag! In jeder Location legen international bekannten DJs und lokale Helden auf.

HERZ & SEELE Macher, Booker-Ikone und Super-Plakatierer™ Patrice Grad feiert Geburtstag. Und jeder weiß, was das bedeutet: Da steht ne große Party ins Haus. Nun, dieses Jahr wird er 50 – dementsprechend XXLig fällt seine Partyreihe HERZ & SEELE zu diesem Anlass auch aus: Die findet nämlich am 1. April als Clubfestival-Edition in gleich vier Locations gleichzeitig statt! Kein Wunder, denn bei HERZ & SEELE stecken 200% Feierspaß mit Herzblut und Leidenschaft drin – und mindestens so viel Seele: Es dürfen nur Acts ran, bei denen die Chemie mit Veranstalter und Publikum absolut stimmt. Entsprechend gestaltet sich das Line Up: An den Decks stehen neben Stuttgarter DJ-Helden wie auch Acts, mit denen er in den vergangenen 20 Jahren bereits für viele durchschwitzte Nächte gesorgt hat, und mit denen er auch Freundschaften pflegt.

Infos zum Event in der Romantica:

Animal Trainer (Hive Audio / Zürich)

Philipp Werner (Herz & Seele / Stuttgart)

Alexander Maier (Romantica, STSFCTN / Stuttgart)

LoLi (Kowalski / Stuttgart)

Romantica, Stuttgart

Die Romantica wird beim „Herz & Seele“-Festival Schauplatz vielfältiger Elektronik-Spielereien: Animal Trainer aus Zürich rücken an, um ihren bunten Stilmix zwischen 110 und 124 BpM auf die Menge loszulassen. Den lokalen Support übernimmt das perfekt eingespielte Team Philipp Werner& Alexander Maier! Unterstütz werden sie noch vom LoLi.

Animal Trainer aus Zürich haben 2009 ihr eigenes Label „Hive Audio“ gestartet, auf dem nicht nur ihre eigenen, mitreißenden Techno- und House-Produktionen erscheinen, sondern auch die heißen Tunes von Acts wie Niconé, Gunjah und Monkey Safari. Eine Mission haben sie auch noch: Die Beiden möchten schlicht und ergreifend elektronische Musik neu erfinden. Dafür reißen sie Stilgrenzen ein, und kreieren Techno mit unbändiger Rave-Energie im Bereich zwischen 110 und 124 Beats per Minute. Dieser moderne, zeitgeistige Sound ist es, der in den Clubs dieser Welt magische Momente schafft.