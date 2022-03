HERZ & SEELE w./ Matthias Tanzmann

Die Partysensation des Jahres steht (endlich) fest: Patze goes to Romy S. again! Denn für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Die Romy ist wieder da – und zwar immer samstags in der altbekannten Location.

Genau dort findet jetzt eine HERZ & SEELE statt – und zwar mit „Moon Harbour“-Labelchef Matthias Tanzmann!

Alle reden von den „guten alten Zeiten“. Die nächste HERZ & SEELE holt diese Zeiten ins Jetzt. Wie das? Ganz einfach. Wobei… Ach, wir machen’s so kurz wie möglich: Als Booker sorgte Patrice Grad viele Jahre dafür, dass der Club Romy S. zu einer der bekanntesten und renommiertesten Locations für elektronische Musik in Deutschland wurde. Immerhin brachte er Wochenende für Wochenende Acts wie Format:B, Nina Kraviz, Oliver Koletzki und andere in die Romy. Dann, am 5. Januar 2019, war Schluss. Aus dem Romy wurde das BillieJean, und Techno, House & Co. wurden aus dem Programm gestrichen. Die Trennung zwischen Patze und Romy lief, wie Trennungen halt oft laufen: suboptimal. Aus dieser Situation heraus kreierte Patze dann kurzerhand die Partyreihe HERZ & SEELE, mit der er seit Februar 2019 durch die Stuttgarter Clubs – und weiter regelmäßig für familiäre Partyvibes samt exzellenten Bookings sorgt.

Nun ist die Romy wieder da: Immer samstags lebt sie wieder auf, und zwar an alter Stelle. Und wie das so ist, wenn viel Wasser den Neckar runterläuft: Der Romy-Macher Yusuf und Patze haben sich ausgesprochen, versöhnt – und nun sind bei dieser HERZ & SEELE beide Parteien wieder, genau: ein Herz und eine Seele. Good times are back – aber ganz ohne Retro-Nachgeschmack, sondern mit zukunftsweisender Musik. Und die kommt bei dieser Party von Matthias Tanzmann!