Romantica meets Buko

Neue weibliche Charmeoffensive in unserer bescheidenen Hütte: Zwischen Deep House, Techhouse und Techno jongliert die exil Heilbronnerin Femcat souverän durch sämtliche elektronischen Spielarten. Damit hat sie sich in die Herzen des Publikums und in die relevanten Läden der Landeshauptstadt gespielt und schmeißt so quasi gant "nebenher" noch den kleinen, geilen Club Romantica in dem wir uns immer so heimisch fühlen. Heute kommt sie zu uns zurück, um Euch zu Fans zu machen, und bringt Roantica-Buddy Marco Bastone mit. Und Michael Otten läuft als Gastgeber zur Höchstform auf. Komm doch vorbei und tanze eine Runde mit, der Eintritt ist bis 01.30 Uhr sowieso für alle frühen Nachtschwärmer absolut gratis!