Romantik des Nordens

Das frühe 19. Jahrhundert stand auch in Norwegen und Dänemark im Zeichen der Romantik. Edvards Griegs "Elegische Melodien" und Niels Gades "Noveletten" gaben der Melancholie des Zeitalters musikalischen Ausdruck.

Zeitgleich feierten Schriftsteller wie Henrik Ibsen, Aasmund Olavsson Vinje, J. S. Welhaven und Henrik Wergeland in ihren Gedichten die nordische Landschaft als Spiegel der Seele. Dass die Romantik auch Skandinaviens Nationalbewusstsein zum Erblühen brachte, bezeugen Texte von Henrik Ibsen, Adam Oehlenschläger und N. F. S. Grundtvig ebenso wie Edvard Griegs eindrucksvolle Suite "Aus Holbergs Zeit". Um 18.15 Uhr hält Dr. Luz-Maria Linder einen Einführungsvortrag.