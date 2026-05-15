Romantik Pur – Klaviermusik des 19. Jahrhunderts

Klassik - Hanna Choi

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Pianistin Hanna Choi, mittlerweile eine gern gesehene Künstlerin beim Glasperlenspiel Asperg, führt Sie auf eine musikalische Zeitreise ins 19. Jahrhundert.

Unter dem Titel „Romantik Pur" erleben Sie die ganze Vielfalt der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts. Große Komponisten und ihre Werke zeigen die emotionale Spannweite der Romantik – von frühlingshafter, inniger Lyrik bis hin zu strahlendem, virtuosem Feuerwerk. Gespielt wird: Felix Mendelssohn: Frühlingslied, Rondo Capriccioso, Frédéric Chopin: Ballade Nr.1; Franz Liszt: Consolation, Rigoletto-Paraphrase; Edvard Grieg: An den Frühling, Solveigs Lied; Sergei Rachmaninoff: Ausgewählte Préludes; und mehr. Begeistern Sie sich für die herrliche Klangwelt der Romantik!

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Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
Konzerte & Live-Musik
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