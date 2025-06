Romantische Höhepunkte

Concertino Ensemble

Leitung Polina Elena Munteanu

Werke von Brahms und Tschaikowsky

Der Mittwochnachmittag, Mitte August in der einmaligen Jugendstilkirche in Gaggstatt, mit frischer Kammermusik und selbstgebackenen Kuchen und Torten, darf beim Hohenloher Kultursommer einfach nicht fehlen. Wir freuen uns sehr, dass Petru Munteanus Tochter diese Tradition weiterführt und mit dem von ihrem Vater gegründeten Concertino Ensemble und jungen Musikerkolleginnen und –kollegen erstklassige Kammermusik präsentiert. Zwei große Werke der Romantik bieten sie dieses Mal dar. Johannes Brahms‘ Streichsextett Nr.1 B-Dur ist sein erstes Kammermusikwerk nur für Streicher und zählt zu einem der schönsten Stücke des jungen Komponisten sowie als Höhepunkt romantischer Streichermusik. Heiter und lebensbejahend ist das Streichsextett op. 70 „Souvenir de Florence“ von Peter Tschaikowsky. Das lässt sich auf seinen Erholungsurlaub in Florenz zurückführen. Erholung für die Seele ist auch ein heutiger Besuch in Gaggstatt.

Konzert #36