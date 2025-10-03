Romantische Harfenklänge - Concerti Costabel

Egal, ob Sie nach einem einzigartigen Klassik-Konzert oder einem romantischen Erlebnis suchen, dieses Konzert ist genau das richtige für Sie.

Sie müssen nichts über die Komponisten wissen, um den Abend genießen zu können. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen die Atmosphäre und die Musik. Auf dem Programm stehen u.a. ein Harfenkonzert von Händel, einem Duo für Harfe und Klavier von Boieldieu, der„Moldau“ von Smetana und Gershwins „Summertime“.

Emilie Jaulmes, die u.a. in Paris, Rotterdam und den USA Harfe studierte, ist Preisträgerin zahlreicher namhafter Wettbewerbe und seit 2006 Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmonikern.

Costabel ist ein begnadeter Erzähler und sensibel-virtuoser Pianist. Mit seinem profunden Wissen des gesellschaftlichen, politischen und historischen Umfelds der Komponisten unterhält und fesselt er sein Publikum indem der erzählt und spielt. Er vermittelt dadurch ein sehr intensives, lebendiges und tiefes Konzerterlebnis.