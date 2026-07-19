Romantische Harfenklänge

Am Sonntag, 23.08.2026, um 19 Uhr lädt das Kloster Bebenhausen in der Konzertreihe Concerti Costabel ins Refektorium ein zu einem fein abgestimmten Programm der Harfenliteratur.

Mit Werken von Dittersdorf, Boieldieu, Mendelssohn und Smetana, darunter natürlich auch die „Moldau“.

Im Zentrum des Abends: die französische Harfenistin Emilie Jaulmes, Soloharfenistin der Stuttgarter Philharmoniker, deren Spiel „mit einer atemberaubenden Virtuosität“ begeistert. Jaulmes, ausgebildet in Paris, Rotterdam und den USA, gehört zu jenen Musikerinnen, die ihr Instrument nicht nur beherrschen, sondern ihm eine eigene Sprache entlocken.

An ihrer Seite Heiner Costabél, Pianist und musikalischer Weltenerklärer. „Costabél ist ein begnadeter Erzähler“, heißt es über ihn – und tatsächlich gelingt es ihm, mit wenigen Worten jene historischen und gesellschaftlichen Hintergründe aufzublättern, die den Komponisten ihrer Zeit eingeschrieben sind. Seine Interpretationen sind sensibel, sein Klang farbenreich, sein Auftreten von jener stillen Autorität, die ein Konzert zu einem Erlebnis macht, das nachhallt.