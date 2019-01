Romantische Schneeglöckchentage im Wasserschloss

Im stilvollen Ambiente des Bad Rappenauer Wasserschlosses finden am Samstag, 23. Februar, und Sonntag, 24. Februar, wieder die Romantischen Schneeglöckchentage statt.

Bei diesem hochwertigen Kunsthandwerkermarkt im Wasserschloss dreht sich alles um „Schneeglöckchen & Bienen“. Bienen und Schneeglöckchen - wie passt das zusammen? Es sind tatsächlich schon ganz früh im Jahr Bienchen auf Futtersuche unterwegs und halten Ausschau nach Winterlingen, Palmkätzchen und Schneeglöckchen. Und so wird es sich bei den Schneeglöckchen-Tagen um die zarten Frühlingsboten drehen und auch um die Not der Bienen. Am Projektstand informieren Imker (R. Speiser/Z. Husar) über die Imkerei und bienenfreundliche Gärten. Mit Vesperbroten im Schneeglöckchen-Stil und leckersten Kuchen verwöhnt der Fürfelder Chor „Unterwegs“ die Marktbesucher im Erdgeschoss.

Im Schlosshof und in der ersten Etage des Wasserschlosses haben 32 KunsthandwerkerInnen ihrer kreativen Schaffenskraft freien Lauf gelassen: sorgsam ausgewählt , mit hohem Anspruch an die handwerkliche Umsetzung der Ideen, präsentieren sie die wunderbarsten Unikate zum Marktthema. Die Schneeglöckchen-Tage-Besucher finden Ausgefallenes, Wärmendes, Schönes, Praktisches und bestimmt auch wieder eine gute, wohltuende Atmosphäre – und zum Thema passende Zitate am Brunnen der Weisheit. Der Künstlermarkt ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Mehr Informationen über dieses Schneeglöckchen-Wochenende im Wasserschloss finden Sie unter www.kreative-maerchenwelt.de