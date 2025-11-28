Romantischer Adventsmarkt auf Burg Stettenfels!

Am Freitag, den 28. November um 16:00 Uhr öffnet die Burg Stettenfels für 3 Tage ihre Tore und lädt ein zu einem romantischen Spaziergang durch Säle, Türmchen und Verließe, der historischen Burganlage. Lassen Sie sich vom Zauber der Burg in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

Schlendern Sie vorbei an unserem Weihnachtsbiergarten und lassen Sie sich von unseren vielen tollen Ausstellern in den Sälen, Türmchen und im Gewölbekeller verzaubern. Wer noch auf der Suche nach einem Präsent ist, wird hier sicherlich nicht enttäuscht. Kunststücke aus Holz, Glas und Edelmetallen, weihnachtliche Arrangements, Gestecke und Schmuck warten nur darauf als Weihnachtsgeschenk verpackt unter Ihrem Bäumchen zu landen. Über 35 Aussteller wetteifern um die Aufmerksamkeit – von genial gestrickten Socken bis zu himmlischen Honiggläsern.

Der große Weihnachtsbiergarten lädt zum Genießen ein. Lehne dich zurück, lauschen Sie der Musik mit einer Tasse Glühwein und lassen sie den Alltagsstress schmelzen. Das gemütlich Adventscafe im Mayersaal darf natürlich auch nicht fehlen.

Ergänzt wird der Adventsmarkt von vielen Events rund um den Markt.

Zu Gast sind am Freitag der Musikverein Unterheinriet und die Open Doors (Eintrittspflichtig), am Samstag kommt die Weihnachtsfrau und die Open Doors (Eintrittspflichtig), am Sonntag sind die Alphornbläser, eine Zaubershow für die ganze Familie (Eintrittspflichtig) zu Gast.