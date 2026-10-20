Romeo & Julia - Musik, Theater und Inklusion

Zum Auftakt ihrer neuen Zugehörigkeit zu Atrio e.V. laden die inklusive Theatergruppe „alledabei“ und der Inklusionschor zu einem besonderen Kulturabend ein.

Der Inklusionschor eröffnet den Abend mit Musik. Anschließend bringt „alledabei“ das Theaterstück „Romeo & Julia“ auf die Bühne. Die Inszenierung wurde bereits 2024 mit großem Erfolg aufgeführt und verlegt die berühmte Liebesgeschichte nach Leonberg und Eltingen. Mit viel Spielfreude, Humor und lokalem Bezug wird der Klassiker dabei ganz neu erzählt.

Ein Abend, der Musik, Theater und gelebte Inklusion verbindet – und zugleich den Beginn eines neuen gemeinsamen Weges bei Atrio e.V. markiert.