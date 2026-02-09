Romeo + Juliet Today

Modernes Tanzstück nach der Liebesgeschichte „Romeo und Julia“ von William Shakespeare

Mit seiner modernen Tanzsprache mischt das Odyssey Dance Theatre William Shakespeares weltberühmte Liebesgeschichte auf: Street

Dance, Hip-Hop, Latin und klassischer Tanz treiben die Choreografie der Kompanie aus Utah an. Und wie im Musical „West Side Story“

stehen sich Straßengangs und Drogendealer in der bedeutendsten Liebesgeschichte aller Zeiten gegenüber: Zwei verfeindete Banden unterschiedlicher Herkunft – die Caputans und die Monte Krews – treffen aufeinander und sind bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Eine Konstellation, die auch im gesellschaftlich zunehmend gespaltenen Amerika von heute leider nichts an Aktualität verloren hat. Choreografiert zu zeitgenössisch-klassischer und populärer Musik, begeistert die mittlerweile legendäre Produktion seit 2010 in Amerika und Europa gleichermaßen.

Das 1994 gegründete Odyssey Dance Theatre leitet der ehemalige Solist des Ballet West, Derryl Yeager, ein erfahrener Broadway-, Fernseh- und Filmstar, der nur so strotzt vor Leidenschaft, Charme und choreografischer Erfindungsgabe. Die weltweit tourende Kompanie verbindet die klassischen Tugenden des Balletts mit der Dynamik des Jazz, der Freiheit des modernen Tanzes, der rohen Energie des Hip-Hop, den synkopierten Rhythmen des Stepptanzes sowie dem Geist des Broadways und des Varietés. So erweitert die Kompanie das Unterhaltungsgenre um Tanzshows wie dem Rock-Ballett „Sledgehammer“, dem Halloween-Knüller „Thriller“ oder dem humorgetriebenen Beatles-Tribute „Let It Be“ immer weiter aus. Denn die Mission der international mit Preisen überhäuften Truppe ist es, den Tanz einem vielfältigen Publikum zugänglich zu machen.