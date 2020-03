ROMEO & JULIET (with Clowns) - NEAT – New English American Theatre

Eine glücklose Gruppe von Clowns erhofft sich ein neues Publikum und beschliesst ein Shakespeare Drama aufzuführen, denn Shakespeare geht immer!

In fast allen Theaterstücke von William Shakespeare kommt mindestens ein Clown darin vor - aber, was passiert wenn ALLE Figuren in Shakspeares berühmtestes Werk, ROMEO & JULIET, von Clowns gespielt werden?

Unsere, is mit Sicherheit, die alberneste Version dieser Tragödie die sie je sehen werden!

In einer etwas gekürzte Fassung, unter Verwendung des Original Textes, plus einiges an Chinesisch und Hindi, erzählt diese Internationale Clown Truppe die Geschichte von den zum scheitern verurteilten Liebenden.

Es wirken mit Mostafa Saeed (Ägypten), Scarlett Hao (China), Mohammad Sabouni (Syrien), Serena Foschi-Höhne (Italien), Helen Khorrami ( England), Elena Gallego (Spanien), Jay Modi (Indien), Reshma Kandel (Nepal), Kate Zhao (China), Bridget Hennesy (USA), Ravi Kanth (Indien), Krisztina Toth (Ungarn), Florian Eisentraut (Deutschland), Charles C. Urban (USA), Rebecca Bullock (Neu Zealand), Alexandra Arens (USA), Enel Kerler (Estland).