Romeo und Julia Today

Modernes Tanzstück mit dem Odyssey Dance Theater, USA.

Mit einem Tanzvokabular, von Hip-Hop über lateinamerikanischen Tanz bis hin zur Klassik, treffen, ähnlich der Shakespeareschen verfeindeten Familien der Montagues und Capulets, die Angehörigen der zwei verfeindeten Straßenbanden der Krews und der Capulets aufeinander. Ihr Leben spielt sich auf der Straße und im Drogenmilieu ab. Auf einer Tanzparty trifft Romeo Julia, die zur anderen Gruppe, den Feinden, gehört. Er ist, ebenso wie seine Freunde Mercutio und Benvolio, von ihrer Erscheinung fasziniert. Es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Gangs um Julia. Romeo und seine Freunde müssen die Party verlassen. Romeos Liebe zu Julia ist jedoch stark. Die beiden Liebenden beschließen zu heiraten, trotz der unüberwindbaren Probleme, die mit ihrer Zugehörigkeit zu den zwei verfeindeten Gangs verbunden sind. Sie wenden sich an Bruder Lorenzo, der sie in der Kirche traut.

Alles ändert sich jedoch, als bei einer Auseinandersetzung der Krews und der Capulets, Mercutio und Tybalt, zwei der Mitglieder der verfeindeten Gruppen getötet werden. Jede der Gang hat nun ein Mitglied verloren. Die Situation eskaliert, Romeo muss flüchten. Julia wird von Paris, einem ihrer Freunde, bedrängt. Sie möchte ohne Romeo nicht mehr weiterleben. Bruder Lorenzo bringt ihr ein Beruhigungsmittel, das sie betäubt. Ehe sie es einnimmt, schreibt sie Romeo eine kurze Mitteilung. Romeo, dem das Gerücht zugetragen wird, Julia sei tot, besorgt sich Drogen. Er eilt zu Julia und tanzt ein letztes Pas de deux mit ihrem leblosen Körper. Dann tötet er sich mit einer Überdosis Rauschgift. Als Julia erwacht und den toten Romeo sieht, ersticht sie sich mit einem Messer. Die toten Körper von Romeo und Julia werden hinausgetragen.