Romeo und Julia Deutsche Erstaufführung

Jiří Bubeníček Choreografie

Sergej Prokofjew Musik

Aleksandra Ana Buković Bühne

Nadina Cojocaru Kostüme

Dalibor Fugošić Licht

Ballett Rijeka

Zwei verfeindete Familien und zwei junge Menschen, die sich über alle Schranken hinweg lieben: Mit Sergej Prokofjews aufwühlender, romantischer Partitur wurde William Shakespeares Drama zu einem der wichtigsten und schönsten Ballettklassiker, choreografiert in zahllosen Versionen und doch immer wieder neu und ergreifend. Im Mittelpunkt von Jiří Bubeníčeks Neufassung, die im April 2022 in Rijeka uraufgeführt wurde, steht die Sinnlosigkeit des Todes zweier junger Menschen, die einfach dem Ideal ihres Herzens folgen – und ebenso die Gewalt, die von Anbeginn drohend über der Handlung hängt. Können sich die Familien über dem Tod ihrer Kinder endlich versöhnen?

Jiří Bubeníček gehörte gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Otto jahrelang zu den gefeierten Interpreten von John Neumeiers Werken beim Hamburg Ballett und war ein großartiger, intensiver Tanzschauspieler. Seit 1999 choreografiert er auch, zunächst kleinere, neoklassische Werke. Seit einigen Jahren folgen auch große Handlungsballette, für deren dramatische Kraft er bereits mit seinem Mentor John Neumeier verglichen wurde. Dazu gehören abendfüllende Werke wie »Anita Berber – Göttin der Nacht«, »Das Piano« für das Royal New Zealand Ballet, Franz Kafkas »Der Prozess« beim Royal Swedish Ballet in Stockholm und »Carmen« für das Ballett des Teatro dell’Opera di Roma. Seine Interpretation von »Romeo und Julia« spielt im Bühnenbild einer Traumarchitektur, die an die Ruinen einer vergessenen Stadt erinnert, und in Kostümen, die das Zeitgenössische mit der Renaissance verbinden.