Romeo und Julia

Seit Generationen sind die Capulets und Montagus verfeindet, wiederkehrend kommt es zu Streit und Kämpfen, bis zum tödlichen Ausgang.

Und zugleich entflammte eine unbedingte Liebe, verboten, zwischen den Feindeslagern, die heimlich vermählt, vielleicht den ewigen Zwist versöhnen mag. Doch Romeo zur Flucht und Julia zu falscher Heirat gezwungen bleibt nur ein riskanter Plan, Lorenzo hat ihn vorgeschlagen, sie muss ihn todesmutig erfüllen, und er muss ihn rechtzeitig erfahren. Doch Widrigkeiten verhindern den Brief, Romeo glaubt seine Liebe tot und Julia war nur die eine Nacht vergönnt. So endet die schönste Liebesgeschichte, die berühmteste, die oft in Vorbildern und Nachahmung erzählte mit den Liebenden im Tod vereint. Und wir erzählen sie gleich dreimal, hier im Neuen Globe mit Shakespeare und Lindgren und dort auf der Großen Treppe mit Bernsteins Musik.

Regie Silvia Armbruster

Bühne und Kostüme Michael S. Kraus